お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、一時期流行した“美魔女”ブームについて語る場面があった。「おばさんの呼び方」という話題になると、カズレーザーは「“美魔女”って老けてる言葉をそぎ落としてますもんね。何も説明してないっていう、全然おばあさんに見えますもんね」と私見を展開する。そこで「ぺ