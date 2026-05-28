日本中央競馬会（ＪＲＡ）は暑熱対策の一環として、夏場に開催する１日あたりの最大レース数を現在の１２から７に減らす方針を固めたことが２８日、関係者への取材でわかった。来年からの導入を目指し、監督官庁の農林水産省などと協議を進めていく。ＪＲＡは人馬の安全の確保に向け、２０２４年７月から夏場の昼休みを３時間半程度取る対策を実施。気温が上がる日中のレースを極力避けてきたが、さらに踏み込んだ対応が必要と