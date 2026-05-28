日向坂46藤嶌果歩（19）が28日、プロ野球DeNA対オリックス戦（横浜）でセレモニアルピッチを行った。やや緊張した面持ちでマウンドに上がり、息を整えて一球を投じると、大きく山なりに放たれたボールはノーバウンドで捕手のミットに収まった。大きな歓声が上がり、藤嶌は満面の笑みを見せた。始球式の模様をDeNAベイスターズ公式Xが動画で掲載すると、「かほりんナイスピッチ」「みたことない魔球再び」「かほりん投げが確立され