ヤクルトは28日、昨季まで西武でプレーしていたレアンドロ・セデーニョ内野手の獲得を発表した。背番号は『98』。来日の時期は未定だ。セデーニョは球団公式ホームページを通じて「東京ヤクルトスワローズの一員になれたことを、心から嬉しく、光栄に思います。この素晴らしいチームの代表として、グラウンドで持てる力の全てを出し切り、皆様と共に忘れられない瞬間を創り上げていきたいと思っています。球場で皆様にお会いし