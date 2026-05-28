“甘くない時代”に挑んだ甘濃い炭酸、ギルティ消費に手応えサントリービバレッジ＆フードの新炭酸ブランド「ギルティ炭酸 NOPE(ノープ)」（600mlPET/自販機向け340ml缶）が、3月24日の発売から50日で5500万本を突破した。サントリー炭酸飲料では令和史上最速のペースだという。「NOPE」は、健康志向の高まりで無糖茶やミネラルウォーターなど“甘くない飲料”への支持が広がる中、あえて甘さと背徳感を前面に打ち出した新ブランド