◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、政権下で初の甲子園３連戦３連敗を受け止めた。「甲子園のファンの方にはこの３連戦ね、つらい思いをさせたけど。またチームが強くなる一つのきっかけにもできる」と前を向いた。初回に大山の右前打で先制したが、プロ初先発の木下が３回に暗転。先頭・奈良間への四球から一気に崩れ、３失点で逆転された。打線も相手先発の福島