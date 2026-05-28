◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト０―８西武（２８日・神宮）西武はヤクルトを８ー０で下し、交流戦開幕カードで勝ち越し。同率１位だったオリックスが敗れたため単独首位に返り咲いた。初回先頭。フルカウントからの７球目。カナリオが小川の１３３キロの外角スライダーを右中間スタンドに運ぶ今季５号となる先制のソロ本塁打を放った。西口監督は助っ人の一打に「先頭のね、カナリオのあの一発っていうのは非常に