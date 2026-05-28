◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が、試合後取材に対応した。今季初めて東京ドームで先発し、５回５安打３失点５奪三振の力投。田中将は「やっぱもう５回じゃないですか」と振り返った。３点リードの５回無死一塁から今宮、庄子を抑え２死としたが、３連打を浴びた。２死満塁から際どいコースを連続で見送られ、近藤に押し出し四球を与え１点差まで迫られた