男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、上品見えが叶うパステルブルーの「キャミソールつきカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。カーデの上にタンクトップをレイヤードするのが、まさに今トレンド♡Item 着回すアイテムはこちら♡キャミソールつきカーディガン上品見えが叶うパステルブルー着回しに欠かせない万能トップス。カーデの上