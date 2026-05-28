◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―１オリックス（２８日・横浜）ＤｅＮＡは１点ビハインドの７回に、京田陽太内野手の今季１号代打３ランで逆転に成功し、交流戦３戦目で初白星。セ・リーグ開幕で３連敗を喫したヤクルト戦（横浜）に続く、今年２度目の“開幕３連敗”を回避した。チームでは１０日の巨人戦で筒香が放って以来、９試合ぶりのアーチが勝負を決める一発に。試合後、相川亮二監督は京田の殊勲弾を「