◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）阪神が交流戦開幕カードの日本ハム戦で３連敗を喫した。その一方で、藤川球児監督は木下、立石ら若虎に前向きな言葉を述べた。中継ぎからコンバートし、２年目でプロ初先発となった木下は３回に連打を浴びて４回５安打３失点で降板。この日は最速１５９キロをマークするなど、速球派の右腕に「強い投手になっていってもらうためには必ずきっかけも必要