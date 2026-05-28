ヤクルトは28日、新外国人選手として昨季西武でプレーしたレアンドロ・セデーニョ内野手（27）の獲得を発表した。背番号は98。来日の時期は未定。ベネズエラ出身のセデーニョは23年からオリックスでプレー。24年には15本塁打を放った。昨季は西武で74試合に出場して打率・228、7本塁打、26打点だった。今季は米大リーグ、パドレス傘下のマイナーでプレーしていた。セデーニョは球団を通じ「東京ヤクルトスワローズの一員に