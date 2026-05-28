読売新聞東京本社は、キッズスター（本社・東京都渋谷区）が提供する子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」にパビリオン（ゲーム）を出店し、２８日から読売新聞の新ゲーム「めざせ！しんぶん記者」が登場した。ゲームは子ども記者として取材や写真撮影を体験する２種類。新聞記者が社会で起きていることを直接見に行ったり、多くの人に話を聞いたりして一つ一つ事実を確かめながら記事を書いていることや、現場の一瞬の姿