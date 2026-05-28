俳優の沢尻エリカさん（40）の約20年ぶりとなる写真集、沢尻エリカ写真集『DAY OFF』が、28日発表の『オリコン週間BOOKランキング』のジャンル別『写真集』において、自身初となる1位に輝きました。2007年発売の写真集『ERIKA』以来、約20年ぶりとなる本作は、沢尻さん自身が完全セルフプロデュース。約1万カットの中から厳選した全160ページで構成され、衣装はすべて私物を使用し、それに合わせた撮影場所も沢尻さん自らセレクト