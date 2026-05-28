小さい子どもを連れての遠距離移動は大変ですよね。荷物も多くなりますし、移動中に機嫌よく過ごせるかの心配もあります。今回の投稿者さんは、持病をもつ2歳児のママです。義実家には5歳になる犬がいるそうで、旦那さんは子どもをその犬に会わせたいという理由で帰省したがっているそうですが……。『義実家までは、電車とタクシーで片道2時間の距離です。これまで片道1時間のお出かけはしていますが、2時間の移動は経験がありま