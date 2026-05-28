新型スポーティSUVは982万円から！BMWジャパンは、次世代プラットフォーム「ノイエ・クラッセ」の第1弾として発表した新型電動SUV「iX3（アイエックススリー）」について、2026年5月25日に予定価格を発表し、ついに優先商談の申し込み受け付けを開始しました。2025年秋の「ジャパンモビリティショー2025」での日本初公開以来、大きな注目を集めていた期待の次世代モデルがいよいよ本格的に始動したかたちです。【画像】これがB