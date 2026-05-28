5月28日（木）放送「ナゼそこ？+ 【ナゼ愛知の山奥へ？ガスなし3畳小屋金欠自給自足…どん底人生㊙復活SP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】「人生を投げ出したい…」山奥でガスなし＆3畳の手作り小屋で暮らす青年…波瀾万丈のドラマ愛知県の山奥、わずか5世帯の集落のどん詰まりで、ガスなしの暮らしを送るワケあり青年に密着。主食は自炊の大根カレー、寝泊まりはわずか3畳の手作り小屋とい