私はハルカ。義兄から家庭内でも荒れ狂う義姉の惨状を聞かされ、愕然としてしまいました。実の姉に相談すると、「これ以上相手を嫌いにならないためにも逃げるべき」と諭され、ようやく目が覚めた気分です。私の接し方が義姉の暴走を助長させてしまったのかも、でも私が犠牲になれば義姉の気持ちが軽くなるのかも……散々悩みましたが、優先すべきは、これ以上自分の心が壊れないようにすること。義姉と距離を置くと決めたら、重か