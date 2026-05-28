「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）１８年ぶりの交流戦３連勝発進となった日本ハム・新庄剛志監督は「もうタイガース戦は終わったんで。次のジャイアンツ戦に向けて勉強して切り替えてやっていきます」と語った。「デカかったね。本当に」と指揮官が明かしたように、勝負の趨勢を決めた九回の１点。選手起用や采配のアヤがあった。１死三塁から奈良間にはヒットエンドランを何度も仕掛けた。そして粘って四球を選