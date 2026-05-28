柔道女子パリ五輪金メダリストの角田夏実さん（３３）が２８日の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」に出演した。千葉県代表で登場し、「八千代市出身です。ありがたいことに金メダル、県民栄誉賞と、八千代市民栄誉賞特別賞という３冠とらせていただきました」と挨拶し、スタジオが拍手で迎えた。今年１月に現役引退を発表。明るい髪をポニーテールにまとめ、ベージュのチェックシャツに黒ジャケットの女子力の高いコ