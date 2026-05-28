ヤクルトは２８日、ベネズエラ出身で元オリックス、西武のレアンドロ・セデーニョ内野手（２７）と契約を締結したと発表した。背番号は９８に決まった。セデーニョは２０２３、２４年にオリックスでプレーし、２４年は９８試合出場、打率・２６０、１５本塁打、３７打点の成績を残した。２５年は西武で７４試合に出場。今季はパドレス傘下２Ａサンアントニオで２６試合に出場し、打率・３１５、４本塁打、１４打点だった。セ