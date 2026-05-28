歌手の工藤静香（56）が28日、自身のインスタグラムを更新。32年前の衣装だったブーツを着用した写真を公開し、注目を集めている。「なんと!!!!!!!!!!!!!!無理矢理履きました」と書き始めた工藤。「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑」とボーダーのタンクトップにデニム、ヒョウ柄の厚底ブーツを合わせたコーデを披露。ダンスする動画も公開した。「すごいのをばばちゃんが持ってきて見