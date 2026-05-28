Aile The Shotaが、3月よりスタートした自身最大規模となる全国11都市ツアー「Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”」のファイナルを、5月28日(木)のZepp DiverCity(TOKYO)公演にて開催した。本公演は、2nd Album『REAL POP 2』の世界観を体現するようなステージ演出で構成され、1曲目はアルバム同様「開花宣言」からスタート。DJ、Drums、Guitar、Bass、Keyboardからなる5人編成のバンドメンバーに加え、11名のダンス