乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月21日（木）の放送では、この日におこなわれた「乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』」をもって乃木坂46を卒業した、梅澤美波さんとのプライベートなエピソードを明かしてくれました。乃木坂46の賀喜遥香◆「これは現実かな!?」賀喜：最近、私の家に美波さんとさくちゃん（遠藤さくら）が来てくれたん