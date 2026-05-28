実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30 結果1.6% 予想2.1%前回2.0%（実質GDP・前期比年率) 結果1.4% 予想1.7%前回1.6%（個人消費・前期比年率) 結果3.5% 予想3.6%前回3.6%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果4.4% 予想4.3%前回4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)