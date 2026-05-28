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※前回値が修正されました。 新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30 結果21.5万件 予想21.4万件前回21.0万件（20.9万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16） 結果178.6万件 予想N/A前回177.1万件（178.2万件から修正）（継続受給者数)