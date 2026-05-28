ドル売り反応、米ＧＤＰ改定値が＋１．６％に下方修正で＝ＮＹ為替 第１四半期ＧＤＰ改定値は前期比年率+1.6％と速報値+2.0％から下方修正された。市場はこの結果に反応。米10年債利回りが4.48％付近に低下するとともにドル売り反応が広がっている。ドル円は159.33レベルに安値を小幅に広げている。ユーロドルは高値を1.1634レベルに更新。ただ、総じて反応は限定的なものにとどまっている。 USD/JPY159.34EUR/U