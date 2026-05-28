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米１０年債利回りは４．４７９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:51）（日本時間21:51）（%） 米2年債 4.043（+0.010） 米10年債4.479（-0.004） 米30年債5.007（-0.004） ドイツ2.989（+0.002） 英国4.847（-0.011） カナダ3.477（+0.011） 豪州4.897（+0.040） 日本2.689（+0.001） ※米債以外は10年物