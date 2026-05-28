秋田朝日放送 ２８日朝、羽後町西馬音内で高齢女性がクマに襲われ、けがをしました。 警察によりますと、28日午前８時４５分ごろ、羽後町西馬音内堀回字裏田山の旧スイカ団地の辺りと見られる場所で、８０代とみられる女性がクマに襲われけがをしました。けがの程度などはわかっていません。