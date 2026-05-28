◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人・井上温大投手（２５）が４勝目を懸けて２９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に先発する。ここまで７試合に先発し、３勝４敗、防御率３・０２。登板前日の２８日は本拠地で最終調整した。前回２２日の阪神戦（東京ドーム）は自己ワーストタイ７失点で４回ＫＯ。「もっと打者に向かっていく姿勢、アウトを取りにいく貪欲さを」と自ら