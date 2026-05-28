◇交流戦日本ハム4―2阪神（2026年5月28日甲子園）日本ハムが交流戦3連勝スタートを飾った。新庄剛志監督（54）が「デカかったね」と振り返ったのは9回の4点目だった。先頭の清宮幸が二塁打、山県の犠打で1死三塁となった場面で代走に俊足・矢沢を送った。新庄監督は「矢沢くん代走で間違いなくセーフティースクイズに来るっていうところの、矢沢くんの足だったら大山くんの前に転がってグラブトス。浮いてくると。