新婚ホヤホヤなのに浮気だと？ 知らぬが仏でいられるわけがない！というかこの夫、脇が甘すぎますよね。フラグ立ちまくりの行動してますし、スマホの画面ロックも容易に推測できるパスワードですし。さあ、財布の中の“例のモノ”は減っているのか…!?>>【まんが】旦那の浮気を暴いた話(ウーマンエキサイト編集部)