将棋の第67期王位戦挑戦者決定戦が28日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、伊藤匠2冠（23）が羽生善治九段（55）を下し藤井聡太王位（23）＝王将含む6冠＝ヘの挑戦権を獲得した。対局後、伊藤が報道陣の取材に応じ意気込みを語った。2日制のタイトル挑戦は2023年の竜王戦以来2度目。当時は0勝4敗で藤井にストレート負けを喫したことを振り返り、「当時は読みの精度や深さに課題があると感じた。その辺りの差を少しでも埋められ