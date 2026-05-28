シャオミから新しいスマートフォン『Xiaomi 17T』『Xiaomi 17T Pro』が発表された。どちらもカメラの老舗メーカー、ライカと協業した高性能なカメラを搭載しながら、10万円前後と買いやすい価格で登場した。昨年発売された『Xiaomi 15T』シリーズよりパワーアップした2つの新製品を、実際に撮影したカメラの作例も含めて紹介しよう。 （関連：【画像】『Xiaomi 17T Pro』『Xiaomi 17T』の詳細や