イートウイングは5月25日、東京都多摩市に「漁港食堂 三方」をオープンさせました。■ランチに長崎県産の「生本マグロ」などの刺身食べ放題を提供同店は、多摩センター駅おちあい横丁内に位置。席数は72席で、カウンター席や個室も充実し、喫煙室も設置しています。ランチでは、長崎県産の「生本マグロ」をはじめ8種類以上の刺身が楽しめる刺身食べ放題（60分）にくわえ、海鮮丼や定食の単品メニューも提供します。単品メニューは