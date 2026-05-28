不二家は6月1日、新商品となる「不二家の生ドーナツ」3種類を全国の不二家洋菓子店にて発売します。■「ミルキー」はキャンディをイメージしたフレーバー同商品は、米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、シャンテリークリームやこだわりのペースト、ジャムをサンド。フレーバーは、ミルキーとストロベリー、チョコレートの3種類となっています。ミルキーは、不二家のキャンディ「ミルキー」