不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では5月25日より、サンリオが6月27日〜28日に横浜・みなとみらいで実施するイベント「サンリオフェス2026」とのコラボ商品「SANRIO FES milkyサンデー」を、横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で発売しています。■サンリオキャラクターズをイメージした全10種類同商品は、サンリオキャラクターズをイメージしたゼリーやプリン、一部店舗のみで