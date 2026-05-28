バルセロナは、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に向けてオファーを準備しているようだ。28日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が報じている。バルセロナは現在、ニューカッスルのイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得に近づいているが、次なるターゲットはJ・アルバレスのようだ。今シーズン限りで退団したポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキ