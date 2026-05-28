クリエイト・レストランツは6月5日、「極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯」を、イオンモール京都桂川にオープンします。■漢方やスパイスを煮込んだ特製薬膳スープ同店は、薬膳たっぷりの麻辣湯を提供する麻辣湯専門店で、CIAL横浜ハマチカ店、イオンモールナゴヤドーム前店、横浜ワールドポーターズ店、ららぽーと愛知東郷店に続く5店舗目となります。特製の薬膳スープは、豚骨と鶏骨の白湯スープをベースに花椒（ホアジャ）や桂皮（シナ