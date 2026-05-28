Brangia.incの子会社であるandFan.incは6月5日、テイクアウト専門店となる「Chill Cake」、「Chill Bakery」、「grit coffee」を、福岡市早良区西新にてグランドオープンします。■ビル屋上の「屋上庭園」に持ち込みもOK「Chill Cake」は、“まいにちにご褒美を”をコンセプトとしたチーズケーキ専門店です。同店では、新たにチョコレートの技術に長けたパティシエを迎え、これまで培ってきたチーズケーキのノウハウとチョコレート