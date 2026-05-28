クリスタル・パレスは27日、カンファレンスリーグ（ECL）決勝でラージョ・バジェカーノを1−0で下し、クラブ史上初の欧州カップ戦制覇を成し遂げた。試合後、決勝点を挙げたフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタが、『TNT Sports』を通して喜びの声を届けた。両者ともに初の欧州タイトルを懸けた今季のECLファイナルは、スコアレスで折り返した後半の立ち上がりに動く。51分、イングランド代表MFアダム・ウォートンの放っ