【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが6月8日にリリースするデジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」のティザー画像を公開した。 ■洗練されつつもラブリーな魅力を放つビジュアル 今回のビジュアルでは、前回の活動で見せたヒップなムードとは異なり、新しい音楽の世界を予感させるイメージを披露。 最初のティザーの主人公であるASAとCHIQUITAは、洗練されつつも