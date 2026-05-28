【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』より、全国の映画館で実施される6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演のライブビューイング最新予告映像が解禁となった。 ■カリスマ性とダイナミックな躍動感を感じられる7人のパフォーマンス映像 BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『B