28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円高の6万4870円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては176.88円高。出来高は2412枚となっている。 TOPIX先物期近は3906.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.49ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64870