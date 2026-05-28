日本発の人気パペットアニメ「パペットスンスン」とセブン‐イレブンのコラボが実現！2026年5月26日より、スンスンの口ぐせの「ふわあっ♪」をキーワードにしたオリジナルパン＆スイーツが販売中です。全7種類の中から気になる4種類を購入してみたので、レポートしたいと思います〜！【コラボ4種を食べ比べ】今回のコラボでは、パペットの国「トゥーホック」に暮らす6歳の男の子・パペットスンスンの世界観を表現した商品がライン