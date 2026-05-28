2026年5月26日、台湾メディア・自由時報は「米国でも中国でもない！この国が億万長者製造機に、増加率は183％」と題し、新興諸国が米国や中国に代わる新たな億万長者急増のホットスポットとして台頭していると報じた。記事は、英国系不動産サービス大手のナイト・フランクが発表した「2026年富裕層報告書」で、今後5年間で資産10億ドル（約1590億円）超の富裕層、いわゆる「ビリオネア」の人口増加が最も速いのは中東、東南アジア