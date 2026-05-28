「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）交流戦３連敗発進となった阪神・藤川球児監督はドラフト１位の立石について試合前にアドバイスを送ったことを明かした。リーグ戦最後の２カードから昇格し、東京ドームの巨人戦では華々しい活躍を見せた立石。だが交流戦の日本ハム３連戦では当たりが止まった。試合前に声かけを行った際には「たった何打席かで心の揺れ動きは必要ないよと」と伝えた藤川監督。「最初に期待が大