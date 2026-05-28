5月28日までに、女優・瀬戸朝香が自身のInstagramを更新。“すっぴん風”ショットを公開し、反響が集まっている。瀬戸は、自身のInstagramでCrystal Kayの楽曲「幸せって。」に合わせて踊る動画を投稿。《私の好きな言葉 At your own pace…Stay true to yourself…大丈夫っ！焦らずゆっくりいこ》と、ファンへ励ましの言葉を届けた。動画の瀬戸は目元や眉毛はメイクしていないように見え、ほぼすっぴん。瀬戸はしみやしわと