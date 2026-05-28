ヤクルト・小川泰弘投手（３６）が２８日の西武戦（神宮）で先発し、７回１０３球を投げて６安打３失点と粘投。しかし打線の援護に恵まれず、今季３敗目（１勝）を喫した。初回、カナリオの先頭打者アーチでいきなり先制を許した小川。なおも制球に苦しみ安打と連続四球で一死満塁のピンチを招くと、渡部の犠飛でこの回２点を失った。０―２の４回には長谷川の７号ソロを被弾しリードを広げられたが、その後は粘りの投球で