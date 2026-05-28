ＤｅＮＡは２８日のオリックス戦（横浜）に３―１で勝利し連敗は２でストップ。エース・東が７回６安打無四死球１失点の力投で５勝目を挙げた。ハマスタに２３日ぶりとなる希望の汽笛が鳴り響いた。０―１の７回一死一、二塁の好機で代打起用された京田陽太内野手（３２）が今季１号となる逆転の決勝３ランをマーク。値千金の一撃でチームを苦境から救った。あっさりとカウント０―２まで追い込まれたが、そこから３球続けて
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 2. 10代に性的暴行か 84歳男逮捕
- 3. 羽月被告 指定薬物「6人が購入」
- 4. 栃木強殺 40代の男を公開手配へ
- 5. 嵐ラスト公演 デカいTVで観る術
- 6. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 7. 坂口健太郎に女性から酷評の嵐
- 8. 脳梗塞を発症 鈴木愛來の近況
- 9. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 10. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
- 1. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 2. 10代に性的暴行か 84歳男逮捕
- 3. 羽月被告 指定薬物「6人が購入」
- 4. 栃木強殺 40代の男を公開手配へ
- 5. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 6. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
- 7. 鎌倉の材木座海岸 夜光虫が発光
- 8. 佐藤容疑者「知り合いから入手」
- 9. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 10. 東京の公園に巨大なフン クマか
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 3. 匿流の呼び方「珍流団」改名提案
- 4. 「ナチュラル」会長5回目の逮捕
- 5. コーチが毎晩呼び出し性的暴行か
- 6. ネガキャン動画疑惑巡り緊迫展開
- 7. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 8. 巨人・阿部前監督「憔悴の帰宅」
- 9. 中傷動画報道 首相「大変心外」
- 10. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 11. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 12. 意外と知らない「幻の超大国」の真実！資本主義の矛盾から生まれたソ連が歩んだ激動の歴史
- 13. 意外と知らない「イラク戦争」の真実とは？古代メソポタミアから紐解く中東の覇権争いとアメリカ転落の歴史
- 14. 「居眠り議員不要」エール相次ぐ
- 15. 参政党と高市氏 外国人巡る違い
- 16. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 17. サラ川 1位は現代あるある川柳
- 18. 若狭氏 自身に対する誤解に言及
- 19. 「流れ星のように権力の座から滑り落ちた政治的ピエロ」中国は安倍首相の辞任劇をどう見たか - 木村正人
- 20. 菅新総裁に感じる「物足りなさ」安倍総理が持っていた主役の風格 - 毒蝮三太夫
- 1. トランプ氏告発 女性を刑事捜査
- 2. エボラ出血熱疑い 1000人超える
- 3. 露兵死者50万人と推計を発表 英
- 4. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 5. 中国追突13人死亡 9人乗りに16人
- 6. ミャンマー新大統領 初外遊へ
- 7. SpaceX ロケットにトラブル発生
- 8. 市販の米に有害ヒ素 米団体報告
- 9. 米 キューバ崩壊に備え軍事計画
- 10. 「お祝います」横断幕事件の真実
- 1. 「ググる」が変化 背景に危機感
- 2. 駅前にタワマンできて地元民悲劇
- 3. 「心が病んで当然の会社」の特徴
- 4. EU「Temu」に制裁金370億円
- 5. 非正規は安く使える→実は勘違い
- 6. 1日で解ける難問「脳汁でた」
- 7. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
- 8. ソニー生命 不適切金銭授受1.2億
- 9. 電気とガス料金 来月値上がりへ
- 10. 完全養殖ウナギ あす世界初販売
- 11. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化？
- 12. 娘の出戻りで穏やか年金生活一変
- 13. 年金生活「生殺しのよう」男性
- 14. 旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」が6/1から立山黒部アルペンルートに登場！全線開業55周年記念コラボイベント開催
- 15. 育て易い"ハート形の実がなる木"
- 16. 森トラスト、福島県白河でメガソーラー事業を開始 休業中のゴルフ場を活用
- 17. 新幹線グリーン車 オススメは
- 18. ミニストップ「プレミアムソフト-トリプルショコラ-」10月25日発売、新鮮な「60DAYSサステナブルチョコ」を使用した商品、2024年は「60DAYSカカオマス」配合、シンプルな「香るカカオチョコソフト -Vietnam-」も展開
- 19. スカイマーク機 羽田に緊急着陸
- 20. 就活で「大手内定」AIの活用方法
- 1. Amazon祭 ガジェットも40%OFFに
- 2. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 3. シャオミ 新型ウォッチS5発売へ
- 4. AmazonでNBシューズが最大48%OFF
- 5. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 6. 元テレビ局員が解説。Meta社は「カモを徹底的にしゃぶり尽くす」仕組みだった？ロイター記者が暴いたAI審査の闇
- 7. 滝汗対策に今売れてる神インナー
- 8. 約4割の家庭に放置家電あり 「粗大ゴミ回収隊」調査
- 9. シャオミ、「Xiaomi 17T Pro」でQuick ShareとAirDropの接続に対応へ
- 10. 「Xiaomi 17T Pro」クイックフォトレビュー
- 11. 映画に使われたスターウォーズのセットで住む人達
- 12. LINEやSkype等の着信をブルっとふるえて教えてくれるk型デバイス
- 13. スマホ決済 お得なキャンペーン
- 14. iPhoneやMacの写真・通話履歴・メッセージなどにアクセス可能となるバグが見つかる
- 15. ゲームパッド付きスマホ！ドコモ、「Xperia PLAY」の発売日が決定
- 16. 京都の無料公衆無線LANサービス「KYOTO Wi-Fi」が利用方法の簡素化およびスポット数拡充、連続利用時間拡大などを発表！誰でも使えてマクドナルドなど合計約1400カ所に
- 17. Windows 10 4つの新機能まとめ
- 18. ヘビースモーカーが話題の加熱式タバコ「iQOS（アイコス）」に2週間完全移行してわかったこと
- 19. 「ミニファミコン」で大きなコントローラーも使えるように改造してみました（ウェブ情報実験室）
- 20. マックィーン＆クルーズを連れてサンフランシスコ『ピクサー』本社に行ってきた
- 1. 大坂なおみ ファッションに批判
- 2. 広島幹部 羽月被告の配信に言及
- 3. 羽月被告 黙秘は「時間稼ぎ」
- 4. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 5. 阿部氏復帰の署名 前倒しで終了
- 6. JRA 夏は1日7レースに削減の方針
- 7. 田中将大 頭部付近の球に怒り
- 8. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 9. バレー代表 キックオフ会見中止
- 10. 広陵いじめ認定 全寮制を廃止
- 1. 嵐ラスト公演 デカいTVで観る術
- 2. 坂口健太郎に女性から酷評の嵐
- 3. 脳梗塞を発症 鈴木愛來の近況
- 4. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 5. 「僕が生きていく道はない」板垣瑞生さん死去、わずか14歳で明かしていた“人生観”
- 6. 大竹 さんまと「合わないなと」
- 7. 鈴木福&あのが一線越える第8話
- 8. 読売テレビ 佐藤佳奈アナ退社へ
- 9. 中居正広氏に結婚を事前報告
- 10. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 1. シーバイクロエ、京都でLOVEをテーマにファッションショー
- 2. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 3. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 4. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 5. またまた大大大当たりーーーッッ！！【ミスド】食べ逃したくない「新商品」って？
- 6. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
- 7. コストコのマニアイチオシ大容量
- 8. 「PEANUTS」コラボの第4弾登場
- 9. 心から大好き！男が「ベタ惚れしてる彼女」にする愛情表現４つ
- 10. 海外売春中にホストと別れを決意
- 11. 「バズ漫画」10万いいねの反響
- 12. 顔型別 垢抜け印象の眉形を紹介
- 13. ラコステから全仏オープンとコラボしたポロシャツ＆スウェット、テニスモチーフをあしらって
- 14. 1日300個限定とろける衝撃羊かん
- 15. いま行きたい！福岡市東区エリアのコーヒーショップ5選
- 16. 茶道や書道など日本文化を大切にしています♡Flowers3期生辻井樹実です！
- 17. 温厚だけど…「柳宿」は内面はかなり激しい性格【宿曜・27宿の性格を徹底解説】
- 18. 恥ずかしくて気まずかった退職当日。誰にも挨拶できず辞めてしまったことを「今でも後悔」【作者に聞いた】
- 19. 渋々引き受けたメンズメイクのモデル。撮影現場に現れたのは…／十日間だけ無理してよ（2）
- 20. 細木さん半生描いた話題作で好演