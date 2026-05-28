ＤｅＮＡは２８日のオリックス戦（横浜）に３―１で勝利し連敗は２でストップ。エース・東が７回６安打無四死球１失点の力投で５勝目を挙げた。ハマスタに２３日ぶりとなる希望の汽笛が鳴り響いた。０―１の７回一死一、二塁の好機で代打起用された京田陽太内野手（３２）が今季１号となる逆転の決勝３ランをマーク。値千金の一撃でチームを苦境から救った。あっさりとカウント０―２まで追い込まれたが、そこから３球続けて